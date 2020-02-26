Памятник на могиле Веры Аношиной в Пензе установят спустя три года после ее смерти Общество

Пенза, 26 февраля 2020. PenzaNews. Памятник на могиле заслуженной артистки РСФСР Веры Аношиной, которая похоронена на Аллее славы Ново-Западного кладбища в Пензе, будет установлен спустя три года после смерти певицы.

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Пензенской области

По словам заслуженного работника культуры России Петра Лощинина, родственники одобрили эскиз.

«Мы взяли за основу фотографию, которая прекрасно передает образ и характер Веры Степановны. Этот снимок хорошо известен нашим землякам и когда-то был украшением областной доски почета. Мы выбрали эпитафию, а на обратной стороне будут выгравированы строчки из песни «18 лет»: «С ветки облетает черемухи цвет, в жизни раз бывает восемнадцать лет», — пояснил он в ходе встречи с председателем Законодательного собрания Пензенской области, секретарем реготделения «Единой России» Валерием Лидиным, состоявшейся в среду, 26 февраля.

Спикер пообещал, что родственникам артистки будет оказана финансовая поддержка.

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«Мастера приступят к работам в ближайшее время, и, как позволят погодные условия, надгробие будет установлено на могиле. Мы завершим все работы до 27 мая, когда общественность будет отмечать 85-летие [со дня рождения] певицы», — сказал Валерий Лидин.

Он подчеркнул, что на изготовление памятника, его установку и благоустройство могилы не будет потрачено ни одного бюджетного рубля.

Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Пензенской области, 17 февраля 2020 года в ходе приема граждан к спикеру регионального парламента Валерию Лидину обратился Петр Лощинин, который пояснил, что семья заслуженной артистки РСФСР Веры Аношиной в силу сложившихся обстоятельств не в состоянии установить памятник.

Валерий Лидин выразил готовность оказать необходимое содействие.