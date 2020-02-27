EN
01:54:32 Пятница, 28 февраля
Дольщики НКО в Пензе Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Президент Всероссийской полицейской ассоциации МПА встретился с сотрудниками УМВД

20:06 | 27.02.2020 | Общество

Печать

Пенза, 27 февраля 2020. PenzaNews. Президент Всероссийской полицейской ассоциации МПА генерал-лейтенант милиции Юрий Жданов провел встречу с личным составом управления МВД России по Пензенской области и ветеранами ведомства в ходе визита в регион в четверг, 27 февраля.

Президент Всероссийской полицейской ассоциации МПА встретился с сотрудниками УМВД

Фото: пресс-служба УМВД России по Пензенской области

Он проинформировал о деятельности Международной полицейской организации, российское представительство которой возглавляет.

Читайте также

В Пензе предлагается провести международную конференцию в области права

Также Юрий Жданов представил книгу «Киберполиция XXI века», презентация которой состоялась в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе в январе 2020 года.

Помимо этого, руководитель общественной организации детально остановился на рисках для российской и мировой экономики, связанных с преступностью в сфере компьютерных технологий.

Затем перед собравшимися выступил ректор Пензенского государственного университета, глава пензенского отделения Всероссийской полицейской ассоциации МПА генерал-майор милиции Александр Гуляков, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе предлагается провести международную конференцию в области права В Кузнецке раскрыта серия офисных краж
Торгашин призвал предприятия АПК, ЖКХ и сферы строительства участвовать в нацпроекте Жителя Пензы будут судить за смерть знакомого
На заводе «Белинсксельмаш» в рамках нацпроекта удалось достичь снижения трудоемкости Жительница Пензы перечислила неизвестным 230 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама