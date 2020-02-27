Президент Всероссийской полицейской ассоциации МПА встретился с сотрудниками УМВД Общество

Пенза, 27 февраля 2020. PenzaNews. Президент Всероссийской полицейской ассоциации МПА генерал-лейтенант милиции Юрий Жданов провел встречу с личным составом управления МВД России по Пензенской области и ветеранами ведомства в ходе визита в регион в четверг, 27 февраля.

Фото: пресс-служба УМВД России по Пензенской области

Он проинформировал о деятельности Международной полицейской организации, российское представительство которой возглавляет.

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Также Юрий Жданов представил книгу «Киберполиция XXI века», презентация которой состоялась в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе в январе 2020 года.

Помимо этого, руководитель общественной организации детально остановился на рисках для российской и мировой экономики, связанных с преступностью в сфере компьютерных технологий.

Затем перед собравшимися выступил ректор Пензенского государственного университета, глава пензенского отделения Всероссийской полицейской ассоциации МПА генерал-майор милиции Александр Гуляков, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.