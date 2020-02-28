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Заречный получил 10 млн. рублей за победу в конкурсе «Росатом вместе»

09:34 | 28.02.2020 | Общество

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Заречный, 28 февраля 2020. PenzaNews. Заречный Пензенской области получил 10 млн. рублей за победу в конкурсе «Росатом вместе», который объединил 20 городов атомной промышленности. Об этом сообщает управление общественных связей Заречного.

Заречный получил 10 млн. рублей за победу в конкурсе «Росатом вместе». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Эти денежные средства будут направлены на социально ориентированные проекты в области образования, культуры, спорта и ветеранского движения.

Город одержал победу в конкурсе во второй раз. В 2019-м такая же сумма была потрачена на поддержку аналогичных проектов.

В конкурсе координаторов социальных проектов госкорпорации «Росатом», который являлся частью состязания, Заречный стал победителем в двух направлениях из 13-ти. Константина Токарева наградили за проект «Атомный воркаут», Галину Трунькину — за инициативу «Слава созидателям».

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