Сергей Егорев поощрен памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы» Общество

Пенза, 28 февраля 2020. PenzaNews. Начальник управления по воспитательной и социальной работе Пензенского государственного университета архитектуры и строительства, кандидат технических наук, почетный работник сферы молодежной политики России Сергей Егорев поощрен памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы».

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Он вручен ему в торжественной обстановке в ходе 7-й очередной сессии гордумы в пятницу, 28 февраля.

Со знаменательным событием его поздравили глава города Владимир Мутовкин и мэр Андрей Лузгин.

В своем ответном слове Сергей Егорев отметил, что рассматривает вручение памятного знака как оценку вклада всех сотрудников вуза в подготовку кадров для строительной отрасли.

По его словам, проходя по коридорам в здании администрации Пензы, он с удовлетворением увидел фотографии, на которых запечатлены здания, возведенные выпускниками ПГУАС.

«Мне очень приятно, что здесь, в составе Пензенской городской думы, есть наши выдающиеся выпускники. Успехов Вам в работе и всего хорошего», — сказал Сергей Егорев.

Начальник управления по воспитательной и социальной работе ПГУАС Сергей Егорев поощрен памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы» за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, инициативность, творческий подход к делу, плодотворную работу по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, заслуги в научной, социальной и общественной деятельности, большой вклад в развитие профсоюзного движения.

Соответствующее решение было принято на сессии гордумы 20 декабря 2019 года.