В Пензенской области утвержден перечень остродефицитных должностей на 2020 год Общество

Пенза, 1 марта 2020. PenzaNews. Перечень остродефицитных должностей работников государственных бюджетных, казенных и автономных учреждений Пензенской области, имеющих право на получение единовременной выплаты на улучшение жилищных условий, на 2020 год утвержден постановлением регионального правительства, которое подписал губернатор Иван Белозерцев.

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По линии министерства здравоохранения Пензенской области в него включены восемь должностей: фельдшер ФАПа, фельдшерского здравпункта и скорой медицинской помощи, заведующий ФАПом – фельдшер, заведующий фельдшерским здравпунктом – фельдшер, гериатр, пульмонолог и отоларинголог-сурдолог.

В учреждениях, подведомственных министерству образования региона, остродефицитными признаны должности учителя начальных классов и иностранного языка, воспитателя, преподавателя, а также мастера производственного обучения.

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По линии министерства культуры и туризма Пензенской области претендовать на выплату могут представители следующих должностей: артист, артист-кукловод, библиограф и главный библиограф, библиотекарь, главный и ведущий библиотекари, концертмейстер, методист, научный сотрудник, преподаватель и реставратор.

Также в постановлении перечислены должности работников учреждений, относящихся к Минлесхозу региона. Среди них — мастер леса, лесничий, помощник лесничего, инженер по лесопользованию I категории, инженер по лесовосстановлению I и II категорий, инженер по охране и защите леса I и II категорий, лесник, главный лесничий.

Действие документа распространяется на лиц, обратившихся с заявлением о включении в список претендентов на получение единовременной выплаты в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере» госпрограммы «Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014–2022 годы».