Начато формирование нового состава Общественной палаты Пензенской области Общество

Пенза, 3 марта 2020. PenzaNews. Информация о начале процедуры формирования нового состава Общественной палаты Пензенской области опубликована на сайте Законодательного собрания региона.

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Правом на выдвижение кандидатов обладают некоммерческие организации.

Состав палаты формируется из 33 членов.

11 утверждаются губернатором по представлению структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений; 11 — Законодательным собранием по представлению некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений.

Члены Общественной палаты, утвержденные губернатором и региональным парламентом, определяют 11 членов из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями.

Предложения о кандидатах для утверждения в члены Общественной палаты Пензенской области должны быть направлены в течение 30 дней со дня опубликования информации о начале процедуры формирования нового состава.