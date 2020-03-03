В Пензенской области более 70 женщин получат медали «Материнская доблесть» Общество

Пенза, 3 марта 2020. PenzaNews. 73 жительницы Пензенской области будут награждены медалями «Материнская доблесть». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства труда, социальной защиты и демографии.

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По данным ведомства, в преддверии Международного женского дня 12 женщин, родивших и воспитавших пятерых и более детей, получат медали II степени.

61 женщина, воспитавшая троих и более детей, будет отмечена медалями III степени.

Вручение будет организовано в муниципальных районах и городских округах Пензенской области в торжественной обстановке.

В 2019 году награждение медалями «Материнская доблесть» проходило в Пензенской области дважды: по случаю Международного женского дня и Дня матери. Всего были отмечены 175 многодетных женщин.

Женщинам, награжденным медалями I или II степеней, при наличии совместно проживающего или нескольких несовершеннолетних детей ежемесячно предоставляются меры поддержки: денежная выплата в размере 500 рублей, компенсация расходов на оплату пользования услугами местной телефонной связи — 180 рублей в городской местности и 110 рублей в сельской, а также компенсация расходов по оплате ЖКУ в размере 50% от фактически понесенных с учетом нормативов потребления.