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В банке «Кузнецкий» в продаже появились пять новых памятных монет

12:19 | 04.03.2020 | Общество

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Пенза, 4 марта 2020. PenzaNews. Пять новых серебряных монет из серии «Памятники архитектуры России», отчеканенные на Санкт-Петербургском монетном дворе, появились в продаже в пензенском банке «Кузнецкий».

В банке «Кузнецкий» в продаже появились пять новых памятных монет

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе кредитно-финансового учреждения, две монеты — с рельефными изображениями Свято-Троицкого Макарьевского Желтоводского монастыря и Житенного монастыря на фоне панорамы города Осташкова и озера Селигер — имеют форму круга диаметром 60 мм, их номинал — 25 рублей, масса драгоценного металла в чистоте — 155,5 грамма, проба сплава — 925.

«На трех других монетах, имеющих форму круга диаметром 39 мм, расположены рельефные изображения фасада здания Главных нарзанных ванн, усадьбы Асеевых и монастыря Сурб-Хач. Номинал монет — 3 рубля. Масса драгоценного металла в чистоте составляет 31,1 грамма, проба сплава — 925», — сказали в банке.

В пресс-службе напомнили, что в наличии имеются и другие серебряные монеты из серии «Памятники архитектуры России», например, с изображениями Свято-Иоанно-Богословского монастыря в селе Пощупово, мечети Джума-Джами в Евпатории, большого Петергофского дворца, музея-усадьбы «Остафьево», Введенского собора в Чебоксарах, Успенского собора на «Городке» в Звенигороде и усадьбы «Мцыри (Спасское)» в Московской области.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 ноября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

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