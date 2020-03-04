«Атмосфера здоровья» поможет 40 жителям Бессоновского района освоить полезные привычки Общество

Пенза, 4 марта 2020. PenzaNews. 40 жителей Бессоновского района Пензенской области в возрасте от 18 до 55 лет, у которых в ходе диспансеризации в 2019 году было выявлено более двух факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, станут участниками нового проекта «Атмосфера здоровья». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

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«В течении трех месяцев жители Бессоновского района будут заниматься различными видами физической активности — фитнесом, аквааэробикой, скандинавской ходьбой, посещать тренажерный зал, принимать участие в танцевальных программах под руководством инструкторов», — пояснили в ведомстве.

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В пресс-службе добавили, что также им планируется предоставить скидки на приобретение готовых блюд, приготовленных в соответствии с принципами здорового питания.

«Кроме того, во время проекта участники будут посещать онлайн-школы здоровья по эндокринологии и диетологии», — отметили в министерстве.

В ведомстве уточнили, что победители профилактического марафона получат призы и годовые абонементы на бесплатное посещение бассейна, а также все участники освоят азы здорового питания, повысят физическую активность, 30% — похудеют на 10–20%, а еще 50% — смогут добиться нормализации артериального давления, уровня глюкозы и холестерина в крови.

Старт проекта намечен на 12 марта.