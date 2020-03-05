В Пензенской области подразделениям ГИБДД передано 14 автомобилей «УАЗ Патриот» Общество

Пенза, 5 марта 2020. PenzaNews. Четырнадцать новых автомобилей «УАЗ Патриот» приобретено для подразделений полиции Пензенской области в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).

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Машины, поступившие в распоряжение инспекторов ДПС, оборудованы системой «Патруль», которая позволяет фиксировать все происходящее вокруг транспортного средства и внутри.

Передняя часть салона отделена металлической решеткой от задних сидений, предназначенных для перевозки правонарушителей. Это поможет обеспечить безопасность экипажа патрульной машины при перевозке граждан, находящихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Новый транспорт передан подразделениям Госавтоинспекции Бессоновского, Городищенского, Каменского, Кузнецкого, Мокшанского, Пензенского, Сердобского, Колышлейского, Лунинского, Нижнеломовского, Никольского, Наровчатского, Спасского и Шемышейского районов.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, до 2024 года планируется полностью обновить парк служебного транспорта Госавтоинспекции.