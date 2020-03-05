Могила Героя Советского Союза Николая Драгунова признана муниципальной собственностью Общество

Пачелма, 5 марта 2020. PenzaNews. Прокуратура добилась передачи в муниципальную собственность могилы Героя Советского Союза Николая Драгунова в рабочем поселке Пачелма Пензенской области, которая признана объектом культурного наследия регионального значения.

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«Ранее по исковому заявлению прокуратуры района могила была принята на учет в органе регистрации прав на недвижимое имущество как бесхозяйный объект с целью его последующей передачи в муниципальную собственность», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она отметила, что за период с 2015 года администрация Пачелмы не приняла мер для признания за муниципальным образованием права собственности, в связи с чем прокурором было внесено представление об устранении нарушений законодательства.

«Акт прокурорского реагирования был рассмотрен и удовлетворен. Администрация рабочего поселка Пачелма обратилась в суд с заявлением о признании права собственности на указанный объект культурного наследия. Решением районного суда от 7 февраля 2020 года оно удовлетворено, за рабочим поселком Пачелма признано право собственности на объект культурного наследия регионального значения — могилу Героя Советского Союза Николая Драгунова», — пояснила собеседница агентства.

Светлана Артамонова добавила, что после вступления решения в законную силу право муниципальной собственности будет зарегистрировано в установленном порядке.