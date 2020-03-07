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В Пензе председатель уличного комитета выплатит компенсацию своей предшественнице

10:05 | 07.03.2020 | Общество

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Пенза, 7 марта 2020. PenzaNews. Житель Пензы, который после избрания председателем уличного комитета вечером 3 июля 2019 года причинил побои своей предшественнице, выплатит ей компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. рублей, а также возместит расходы на представителей в сумме 14 тыс. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

В Пензе председатель уличного комитета выплатит компенсацию своей предшественнице. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Как следует из материалов дела, в районе остановки на улице Мереняшева проводился сход граждан по вопросу ограничения движения грузового транспорта по проезжей части улицы, на котором присутствовала истица, являвшаяся на тот момент председателем уличного комитета. В ее адрес были высказаны претензии, и сход решил избрать председателем ответчика. После собрания женщина пошла к машине, к ней приблизился ответчик, который стал выражаться нецензурно и угрожал ей. Истица хотела снять это на телефон, но тот попытался его выхватить, в результате у женщины образовались кровоподтеки», — сказала собеседница агентства.

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Она добавила, что 25 сентября суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения — нанесении побоев, ему было назначено наказание в виде штрафа в 10 тыс. рублей.

Наталья Яшина пояснила, что после этого женщина подала в Первомайский районный суд Пензы исковое заявление о компенсации морального вреда, которое 9 декабря было удовлетворено, однако председатель уличного комитета с этим не согласился и направил апелляционную жалобу.

«Судебной коллегией по гражданским делам Пензенского областного суда она оставлена без удовлетворения. Решение вступило в законную силу», — уточнила пресс-секретарь.

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