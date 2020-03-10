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Пензенские прокуроры за год добились выплаты 144 млн. рублей долгов по зарплате

10:25 | 10.03.2020 | Общество

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Пенза, 10 марта 2020. PenzaNews. Задолженность по зарплате в размере около 144 млн. рублей погашена перед 6 тыс. 130 работниками в Пензенской области в 2019 году благодаря принятым прокурорами мерам. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Пензенские прокуроры за год добились выплаты 144 млн. рублей долгов по зарплате. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Было выявлено около 3,5 тыс. нарушений закона. С целью их устранения прокуроры внесли 375 представлений, по результатам рассмотрения которых 173 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. К административной ответственности привлечены 302 лица. Принесено 82 протеста на незаконные правовые акты. Предостережения о недопустимости нарушений закона объявлены 73 работодателям», — уточнила собеседница агентства.

Она добавила, что в отношении работодателей возбуждено восемь уголовных дел.

«В целях взыскания в пользу работников задолженности прокуроры направили в суды около 2,7 тыс. заявлений. Исполнение каждого судебного решения поставлено прокуратурой области на контроль. В результате принятых мер прокурорского реагирования в 2019 году удалось добиться полного погашения зарплатного долга в ООО «Мегастрой», ООО «Отделстрой», ООО «Каркас», ООО «Горсвет», ООО «Титул», ЖЭМУП №7, ЗАО «Медстроймонтаж», ООО «КМ-Групп», ООО «Градтехстрой», ОАО «Пензастрой», ООО «Чаадаевский пенобетон», ООО «Бояровское», ООО «Родник» и иных хозяйствующих субъектах», — сказала Светлана Артамонова.

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