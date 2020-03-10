Пензенские прокуроры за год добились выплаты 144 млн. рублей долгов по зарплате Общество

Пенза, 10 марта 2020. PenzaNews. Задолженность по зарплате в размере около 144 млн. рублей погашена перед 6 тыс. 130 работниками в Пензенской области в 2019 году благодаря принятым прокурорами мерам. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Было выявлено около 3,5 тыс. нарушений закона. С целью их устранения прокуроры внесли 375 представлений, по результатам рассмотрения которых 173 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. К административной ответственности привлечены 302 лица. Принесено 82 протеста на незаконные правовые акты. Предостережения о недопустимости нарушений закона объявлены 73 работодателям», — уточнила собеседница агентства.

Она добавила, что в отношении работодателей возбуждено восемь уголовных дел.

«В целях взыскания в пользу работников задолженности прокуроры направили в суды около 2,7 тыс. заявлений. Исполнение каждого судебного решения поставлено прокуратурой области на контроль. В результате принятых мер прокурорского реагирования в 2019 году удалось добиться полного погашения зарплатного долга в ООО «Мегастрой», ООО «Отделстрой», ООО «Каркас», ООО «Горсвет», ООО «Титул», ЖЭМУП №7, ЗАО «Медстроймонтаж», ООО «КМ-Групп», ООО «Градтехстрой», ОАО «Пензастрой», ООО «Чаадаевский пенобетон», ООО «Бояровское», ООО «Родник» и иных хозяйствующих субъектах», — сказала Светлана Артамонова.