Дмитрий Баклашов избран председателем молодежного совета при гордуме Пензы Общество

Пенза, 10 марта 2020. PenzaNews. Руководитель регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Дмитрий Баклашов избран председателем общественного молодежного совета при Пензенской городской думе седьмого созыва в ходе первого заседания совещательного и консультативного органа, состоявшегося во вторник, 10 марта.

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Его кандидатуру предложил глава города, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин.

В свою очередь член совета Александр Ермаков выдвинул альтернативную кандидатуру, выразив мнение, что пост председателя может занять ученик 10 класса школы №27, активист пензенского комсомола Даниил Тамонов.

Голосование проходило открыто — путем поднятия рук.

С первого раза представители гордумы не смогли посчитать, как распределились голоса. В связи с этим членам совета было предложено повторно высказаться по каждой кандидатуре.

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В результате Дмитрий Баклашов заручился поддержкой 21 человека, Даниил Тамонов — 11-ти. Воздержавшихся не было.

После этого председатель молодежного общественного совета занял место в президиуме рядом с Владимиром Мутовкиным.

«Я очень благодарен главе города, что я удостоился такой чести быть среди вас, среди людей, которые были выбраны в этот молодежный общественный совет при Пензенской городской думе», — сказал он, обращаясь к присутствующим.

Дмитрий Баклашов призвал членов совета «отодвинуть на второй план» политические взгляды и «полностью отдаваться своему делу».

«Одной из самых важных и главных задач перед собой я ставлю — раскрыть талант каждого, услышать каждого и помочь продвинуться в маленьком либо большом каком-то направлении, которое вы за собой закрепите», — отметил он.