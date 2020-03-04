В Пензенской области признали наличие проблем, связанных с отловом бездомных животных Общество

Кузнецк, 4 марта 2020. PenzaNews. Ситуация с отловом, содержанием и эвтаназией бездомных кошек и собак является в Кузнецке Пензенской области тупиковой, поскольку у администрации города нет возможности выполнить новые требования законодательства об обращении с животными без владельцев. Об этом заявил первый вице-мэр Владимир Трошин.

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«Основное требование, которое сейчас поставило, скажем так, крест на дальнейшей работе по отлову животных, — это отсутствие помещения, которое соответствует требованиям», — сказал он в ходе встречи с журналистами.

Владимир Трошин зачитал нормы, которым должны соответствовать приюты для животных в соответствии с постановлением правительства Пензенской области №858-пП от 30 декабря 2019 года.

«В муниципальной собственности помещений, хотя бы близко отвечающих вот этим требованиям, нет. Абсолютно нет. Я еще отмечу то, что сам приют должен находиться на расстоянии не менее 350 метров от ближайшего жилья, то есть либо это промышленная зона какая-то должна быть, либо вообще за пределами городской черты», — пояснил заместитель главы администрации Кузнецка.

Он добавил, что мэрия уже обратилась к местным предпринимателям с просьбой при наличии подходящих зданий, обеспеченных коммуникациями, рассмотреть возможность предоставления в аренду по доступной цене.

«Пока этого приюта мы создать не сможем, [...] сколько бы аукционов ни объявили, ни один не состоится. Ситуация крайне неудовлетворительная, животные в городе плодятся. Весеннее время показало — очень большое количество жалоб сейчас поступает в администрацию, но, к сожалению, мы вот в такой тупиковой ситуации», — констатировал Владимир Трошин.

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Первый вице-мэр также обратил внимание на то, что в 2020 году Кузнецку из областного бюджета выделены средства в размере 1 млн. 64 тыс. рублей, что, согласно утвержденной стоимости услуг, связанных с содержанием животных без владельцев, позволит обеспечить присутствие в приюте не более 25 особей.

По его словам, нововведения, которые начали действовать в текущем году, негативно сказались не только на ситуации в Кузнецке.

«Единственный приют, который существует официальный в Пензенской области — в городе Пензе, мы посетили. Требованиям, которые вот здесь вот в постановлении правительства [региона] отражены, [он] не соответствует. Никак. В Пензе такая же проблема, как и у нас. Я не говорю уже про сельские муниципальные образования, у которых денег на порядок меньше, чем в городах областного подчинения, как Кузнецк, Заречный или Пенза. Так что вот такая проблема. Никакой целевой программы, которая помогла бы муниципалитетам этот приют создать, на сегодня не родилось, ее нет. Один на один мы с этой проблемой», — подытожил Владимир Трошин.