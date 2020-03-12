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В Пензе из сотен отловленных МУПом животных только два переданы новым хозяевам

18:51 | 12.03.2020 | Общество

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Пенза, 12 марта 2020. PenzaNews. Два безнадзорных животных, отловленных на улицах Пензы и содержавшихся после этого в пункте временной передержки МУП по очистке города, обрели новых хозяев в 2019 году. Об этом сообщил директор муниципального унитарного предприятия Сергей Старостин.

В Пензе из сотен отловленных МУПом животных только два переданы новым хозяевам

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Всего два животных», — сказал он в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по безопасности и городскому хозяйству, состоявшегося в четверг, 12 марта.

По словам Сергея Старостина, утвержденный на предприятии порядок предусматривает, что желающий забрать животное должен предъявить паспорт, чтобы заведующий пунктом передержки или ветеринарный врач вписал его данные в специальную карточку.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», заместитель начальника УЖКХ Пензы Виталий Кузькин, исполняющий обязанности руководителя управления, выступая на этом же заседании, проинформировал депутатов, что в 2019 году было отловлено 844 безнадзорных животных, из них стерилизовано и отпущено в места обитания 283, еще 561 подвергнуто эвтаназии.

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