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В Пензе открыт музей криминалистической техники

15:15 | 14.03.2020 | Общество

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Пенза, 14 марта 2020. PenzaNews. Музей криминалистической техники открыт в экспертно-криминалистическом центре УМВД России по Пензенской области.

В Пензе открыт музей криминалистической техники

Фото: 58.мвд.рф

В экспозицию вошли предметы и устройства, которые сотрудники подразделения использовали для раскрытия и расследования преступлений на протяжении нескольких десятилетий.

В их числе — так называемая «дорожная камера», технический фотоаппарат «ФКД» на треноге. В качестве фотопленки в нем использовались пластины размером 18 на 13 мм. Эксперты-криминалисты активно применяли эту камеру для работы на месте происшествия.

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Особое место среди коллекции фотоаппаратов, приборов ночного видения, видеокамер и сопутствующих устройств образца середины и конца XX века занимает зеркальный объектив «МТО-1000», который позволял производить фотосъемку удаленных предметов на расстоянии до 1 км. Его вес составляет около 5 кг, поэтому использование штатива во время съемки было обязательным.

В экспозицию также включен металлоискатель «Ирис-Э». В 1990-е годы этот прибор часто применяли для поиска пуль и гильз в снегу и песке, а также при прочих сложных условиях во время работы на месте преступлений, где было применено огнестрельное оружие.

Самый крупный экспонат музея — механические весы. Долгое время в распоряжении пензенских криминалистов они были единственными, отличавшимися высокой точностью.

Помимо этого, представлена лупа с двумя увеличительными стеклами, оснащенная подсветкой, что позволяет применять ее в темноте.

Посетить музей могут школьники и студенты, сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области.

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