Иван Белозерцев поздравил с праздником работников сферы бытового обслуживания и ЖКХ Общество

Пенза, 15 марта 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил работников сферы бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником, который отмечается в воскресенье, 15 марта.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Значение вашего плодотворного труда для жизнедеятельности региона, создания комфортных условий жизни людей трудно переоценить. От вашего профессионализма, компетентности, ответственного отношения к порученному делу во многом зависят масштабы и темпы благоустройства городов и населенных пунктов, обеспечение пензенцев широким спектром качественных услуг», — отметил он.

Читайте также

В Пензе открыта обновленная галерея почета работников ЖКХ

Глава региона добавил, что в настоящее время необходимо решать важные задачи по повышению эффективности работы коммунальных систем, привлечению в отрасль инвестиций, модернизации материально-технической базы, применению на практике современных форм обслуживания населения и инновационных энергосберегающих технологий.

«Уверен, что вы сумеете выйти на новый уровень созидательных свершений, внесете достойный вклад в дальнейшее укрепление социально-экономического потенциала Сурского края. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, новых успехов на благо Пензенской области!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба регионального правительства.