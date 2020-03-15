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Иван Белозерцев поздравил с праздником работников сферы бытового обслуживания и ЖКХ

10:25 | 15.03.2020 | Общество

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Пенза, 15 марта 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил работников сферы бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником, который отмечается в воскресенье, 15 марта.

Иван Белозерцев поздравил с праздником работников сферы бытового обслуживания и ЖКХ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Значение вашего плодотворного труда для жизнедеятельности региона, создания комфортных условий жизни людей трудно переоценить. От вашего профессионализма, компетентности, ответственного отношения к порученному делу во многом зависят масштабы и темпы благоустройства городов и населенных пунктов, обеспечение пензенцев широким спектром качественных услуг», — отметил он.

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Глава региона добавил, что в настоящее время необходимо решать важные задачи по повышению эффективности работы коммунальных систем, привлечению в отрасль инвестиций, модернизации материально-технической базы, применению на практике современных форм обслуживания населения и инновационных энергосберегающих технологий.

«Уверен, что вы сумеете выйти на новый уровень созидательных свершений, внесете достойный вклад в дальнейшее укрепление социально-экономического потенциала Сурского края. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, новых успехов на благо Пензенской области!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба регионального правительства.

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