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В Пензе создан экологический совет движения «Зеленая волна»

09:15 | 16.03.2020 | Общество

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Пенза, 16 марта 2020. PenzaNews. Экологический совет общественного движения «Зеленая волна», действующего при региональном отделении Русского географического общества (РГО), создан в Пензенской области.

В Пензе создан экологический совет движения «Зеленая волна». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» председатель областного отделения РГО Игорь Пантюшов, постоянной действующий консультативный и совещательный орган займется выработкой предложений по актуальным вопросам государственной экологической политики, а также будет взаимодействовать с органами власти в сфере охраны окружающей среды.

«В совет вошли наиболее опытные наставники движения, члены Русского географического общества», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в их числе — заместители председателя областного отделения РГО Максим Савинов и Наталья Колыганова, молодежный лидер «Зеленой волны» Татьяна Шихова и активист Ксения Ежижанская.

«Совет будет собираться по мере необходимости, но не менее одного раза в квартал», — отметил Игорь Пантюшов.

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