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В аэропорту Пензы из-за коронавируса усилены меры профилактики

09:31 | 16.03.2020 | Общество

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Пенза, 16 марта 2020. PenzaNews. Мероприятия, направленные на предупреждение завода и распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19 (CoronaVirus Disease 2019), организованы в аэропорту Пензы. Об этом говорится в комментарии директора учреждения Юрия Осколкова, поступившем в ИА «PenzaNews».

В аэропорту Пензы из-за коронавируса усилены меры профилактики. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С 4 марта мы проводим профилактические мероприятия. Это дезинфекция автобуса, который довозит пассажиров до воздушного судна: обрабатываются поручни, сиденья, поручни трапа. В здании аэровокзала перед каждой регистрацией обрабатывается стойка регистрации, дверные ручки», — поясняется в тексте.

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В нем отмечается, что 4 марта состоялись плановые учения по отработке действий в случае нештатной ситуации с привлечением воздушного судна — было определено место удаленной стоянки, разработана схема оповещения.

«Все сотрудники проходят ежедневный медицинский осмотр, измеряется температура тела», — добавляется в сообщении.

В нем уточняется, что все мероприятия проводится в соответствии с планом, утвержденным Роспотребнадзором, при этом, помимо данного ведомства, налажено взаимодействие с главным управлением МЧС России по Пензенской области и министерством здравоохранения региона.

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