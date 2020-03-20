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В пензенском МФЦ открыто окно для обращения граждан в ОНФ

09:52 | 20.03.2020 | Общество

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Пенза, 20 марта 2020. PenzaNews. Отдельное окно, через которое граждане могут обратиться за помощью в Общероссийский народный фронт (ОНФ), открыто в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) на улице Шмидта в Пензе.

В пензенском МФЦ открыто окно для обращения граждан в ОНФ

Фото: исполком ОНФ в Пензенской области

При себе посетителю необходимо иметь паспорт. Формат взаимодействия предполагает, что его обращение будет оформлено должным образом, переведено в электронный формат и запущено в работу.

Впоследствии получить информацию о статусе заявки можно в МФЦ, назвав соответствующий номер.

«Такое новшество поможет людям не оставаться со своей проблемой один на один. Тем более, пункты МФЦ по области расположены во всех районах», — отметил сопредседатель штаба ОНФ в Пензенской области, руководитель региональной федерации профсоюзов, депутат Законодательного собрания Николай Котов.

По его словам, подобные окна планируется открыть повсеместно.

В свою очередь руководитель исполкома ОНФ в Пензенской области Сергей Мельников выразил уверенность в том, что данный формат работы будет востребован среди населения.

«Проект создан содействовать разрешению повседневных проблем граждан, поможет объединить усилия общественников и представителей власти для оказания помощи людям по самым разным вопросам — проблемам ЖКХ и плохих дорог, качества медицинского обслуживания и образования, предоставления мер социальной поддержки ветеранам и многим другим», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта, открытие специализированных окон в МФЦ стало своеобразным продолжением мобильного приложения «ОНФ. Помощь», благодаря которому граждане могут направлять обращения онлайн.

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