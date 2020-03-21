В Минэкономики уточнили круг вопросов, с которыми жители могут обратиться в окно ОНФ в МФЦ Общество

Пенза, 21 марта 2020. PenzaNews. Прием граждан в специальном окне для приема обращений в Общероссийский народный фронт (ОНФ), которое открыто в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) на улице Шмидта в Пензе, будет осуществляться по двум направлениям — помощь ветеранам Великой Отечественной войны, а также нарушение сроков социальных выплат и пособий. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства экономики Пензенской области.

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«В этом окне граждане смогут оставить обращение сотруднику МФЦ в устной форме, указав свои контактные данные, по которым представители ОНФ в свою очередь смогут связаться и помочь в решении вопроса. Специалисты МФЦ зарегистрируют и внесут обращение в информационную систему «ОНФ. Помощь», а также помогут посетителю установить на смартфоны данное мобильное приложение», — прокомментировали в ведомстве формат взаимодействия.

В пресс-службе добавили, что в ближайшее время окна ОНФ планируется открыть в МФЦ Заречного, Кузнецка, Городищенского, Нижнеломовского, Никольского и Сосновоборского районов.