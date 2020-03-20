Иван Белозерцев назвал проблемой выявление пензенцев, вернувшихся из-за рубежа Общество

Пенза, 20 марта 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев назвал большой проблемой выявление жителей региона, вернувшихся из стран, в которых зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), и обеспечение соблюдения ими режима изоляции в течение 14 дней.

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«Какая проблема самая большая вот сейчас для нас, для нашего региона, в первую очередь? Это проблема работы с теми нашими жителями Пензенского региона, которые прибыли из-за границы, где есть коронавирус. Вот это самая большая проблема», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в правительстве области в пятницу, 20 марта.

По словам Ивана Белозерцева, за последнее время выявлено более 290 таких граждан.

«Сказать о том, что мы всех отследили, мы всех нашли, мы со всеми переговорили, и они находятся у себя дома, [...] все мы понимаем, что это не так», — отметил глава региона.

Он призвал вернувшихся из-за рубежа пензенцев проявлять сознательность и думать не только о себе.

Губернатор сообщил также, что на сегодняшний день нет данных о том, какое количество жителей Пензенской области все еще находятся за границей и есть ли среди них те, кто столкнулся с проблемой возвращения на Родину.

В свою очередь руководитель управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаил Перекусихин обратил внимание на то, что списки граждан, прибывающих из-за рубежа, ежедневно передаются в регион из центрального аппарата МВД России, поэтому таким людям не следует нарушать действующие ограничения.

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«Это прописано в постановлении главного санитарного врача Российской Федерации — обязанность граждан по прибытии известить необходимые структуры и находиться на самоизоляции 14 дней. Никто персонально больше никому никаких документов вручать не будет. [...] Это постановление официально опубликовано, и считается, что человек об этом знает», — сказал он.

По словам Михаила Перекусихина, в случае нарушения двухнедельного карантина при отсутствии симптомов вирусной инфекции гражданину грозит административная ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей, а при наличии коронавируса и заражении кого-то еще — уголовная.

Как отметил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин, скрывать факт возвращения из зарубежной поездки бессмысленно.

«Народ не спит. Соседи, сотрудники по работе, [...] все же все знают», — сказал он.

По словам министра, знакомые вернувшихся из поездок проявляют сознательность и звонят на горячую линию, чтобы проинформировать о человеке, который может представлять опасность для окружающих.