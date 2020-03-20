Специалисты не выяснили, от кого жительница Пензы заразилась коронавирусом Медицина

Пенза, 20 марта 2020. PenzaNews. Специалисты не смогли выяснить, от кого и при каких обстоятельствах женщина, госпитализированная в Пензе с новой коронавирусной инфекцией, заразилась COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Об этом сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

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«Она в настоящее время находится в больнице, в отдельном боксе. Ей оказывается все необходимое лечение. Состояние здоровья ее улучшается. Она перед тем, как обратиться в больницу, [...] проживала вместе со своим супругом и сыном. Вот у нее был положительный результат в ходе проведения теста, а у мужа и сына отрицательный. Это практически неделю тому назад. Вот через три дня мы перепроверили тест у мужа и сына, результат оказался тоже отрицательным», — пояснил глава региона в ходе пресс-конференции, состоявшейся в правительстве Пензенской области в пятницу, 20 марта.

Иван Белозерцев предположил, что у женщины был ослаблен иммунитет, поскольку до этого она лежала в больнице «с другой проблемой».

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«Где угодно можно, понимаете, где угодно можно получить [заболевание], если там где-то кто-то оставил эту бациллу, поэтому мы сейчас еще работаем с этой семьей. Все-таки окончательно понять, все-таки выезжали ли в Москву, [...] кто к ним приезжал в гости», — сказал губернатор.

По его словам, членов семьи заболевшей через некоторое время предстоит вновь проверить на коронавирус.

«Дай бог, чтобы они не заболели. Тогда мы с вами будем понимать по этому случаю, что не на всех он подсаживается», — отметил глава региона.

Иван Белозерцев добавил также, что необходимости в подключении пациентки к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) за весь период ее нахождения в медучреждении не было, она получает лечение подобное тому, которое назначается при пневмонии.