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В Пензе подготовят документацию на строительство дороги из Арбеково в Зарю

13:50 | 22.03.2020 | Общество

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Пенза, 22 марта 2020. PenzaNews. Открытый конкурс в электронной форме на разработку проектной документации для строительства в Пензе общегородской магистрали от 2-го микрорайона Арбеково до малоэтажной застройки в Заре с примыканием к федеральной трассе М5 «Урал» объявлен на портале госзакупок.

В Пензе подготовят документацию на строительство дороги из Арбеково в Зарю. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Заказчиком выступило муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы».

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3 млн. рублей.

Финансирование работ предусмотрено в рамках муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2020–2026 годы».

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Документация должна быть готова к 20 декабря.

Как уточняется в задании, предстоит выполнить корректировку проектной документации, выполненной ОАО «Автодорпроект», на которую было получено заключение экспертизы от 28 октября 2008 года. При этом следует предусмотреть исключение таких этапов, как строительство транспортной развязки и путепровода.

Согласно требованиям заказчика, протяженность проектируемого участка составляет 1 км 920 метров.

Дорога должна иметь шесть полос движения, тротуары с двух сторон и освещение.

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