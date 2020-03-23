В Пензенской области из-за коронавируса закроют бассейны и другие спортобъекты Общество

Пенза, 23 марта 2020. PenzaNews. Деятельность бассейнов и других спортивных объектов на территории Пензенской области должна быть приостановлена со вторника, 24 марта, в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Такое поручение дал губернатор Иван Белозерцев.

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«Начиная с завтрашнего дня прекратить эксплуатацию бассейнов и других спортивных объектов до стабилизации эпидситуации», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 23 марта.

В числе других дополнительных мер, которые необходимо принять в регионе, губернатор назвал усиление контроля в аэропорту и на вокзалах, где должна быть организована работа по выявлению пассажиров с респираторными симптомами.

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Иван Белозерцев также поручил представить ему предложения по вводу в эксплуатацию централизованной диагностической лаборатории областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи.

«Да, я понимаю, там большие средства финансовые, но это тот случай, когда мы должны обратиться в министерство здравоохранения Российской Федерации. Возможно, там есть решения по государственно-частному партнерству при строительстве этого центра», — отметил глава региона.

Кроме того, он распорядился подготовить предложения для создания резервных обсерваторов на базе санаториев Пензенской области.