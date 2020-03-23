В Пензенской области из-за коронавируса под наблюдением остаются 485 человек Медицина

Пенза, 23 марта 2020. PenzaNews. 485 человек остаются под медицинским наблюдением в Пензенской области в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Об этом сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин в ходе совещания в облправительстве в понедельник, 23 марта.

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По его словам, из них более 230 человек прибыли из Италии, Испании, Ирана, Германии, Франции и других стран, свыше 250 — жители Пензы и области, либо контактировавшие с заболевшими, либо приехавшие из-за рубежа и имеющие симптомы вирусной инфекции.

«Из числа прибывших из зарубежных поездок за последнее время — 21 человек. Обследованы с отрицательным результатом, находятся в стационаре», — отметил он.

Михаил Перекусихин добавил, что девять человек из числа контактных, имеющих респираторные симптомы, также находятся в стационаре.

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Глава управления Роспотребнадзора напомнил, что в регионе зарегистрирован один случай COVID-19, выявлено 244 человека, общавшихся с заболевшей женщиной, из них один — ребенок.

«Все взяты под меднаблюдение и обследованы», — пояснил он, подчеркнув, что положительных результатов на коронавирусную инфекцию нет.

Михаил Перекусихин отметил, что исследование на COVID-19 осуществляется в вирусологической лаборатории центра гигиены и эпидемиологии.

По его словам, по состоянию на 20 марта, были обследованы 796 человек, проведено 1 тыс. 15 исследований.