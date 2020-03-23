EN
01:06:32 Вторник, 24 марта
Дольщики НКО в Пензе Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области из-за коронавируса под наблюдением остаются 485 человек

10:19 | 23.03.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 23 марта 2020. PenzaNews. 485 человек остаются под медицинским наблюдением в Пензенской области в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Об этом сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин в ходе совещания в облправительстве в понедельник, 23 марта.

В Пензенской области из-за коронавируса под наблюдением остаются 485 человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, из них более 230 человек прибыли из Италии, Испании, Ирана, Германии, Франции и других стран, свыше 250 — жители Пензы и области, либо контактировавшие с заболевшими, либо приехавшие из-за рубежа и имеющие симптомы вирусной инфекции.

«Из числа прибывших из зарубежных поездок за последнее время — 21 человек. Обследованы с отрицательным результатом, находятся в стационаре», — отметил он.

Михаил Перекусихин добавил, что девять человек из числа контактных, имеющих респираторные симптомы, также находятся в стационаре.

Читайте также

В России выявлено 438 случаев коронавируса

Глава управления Роспотребнадзора напомнил, что в регионе зарегистрирован один случай COVID-19, выявлено 244 человека, общавшихся с заболевшей женщиной, из них один — ребенок.

«Все взяты под меднаблюдение и обследованы», — пояснил он, подчеркнув, что положительных результатов на коронавирусную инфекцию нет.

Михаил Перекусихин отметил, что исследование на COVID-19 осуществляется в вирусологической лаборатории центра гигиены и эпидемиологии.

По его словам, по состоянию на 20 марта, были обследованы 796 человек, проведено 1 тыс. 15 исследований.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области приобретена лесохозяйственная техника Мэр Пензы распорядился провести субботник в ближайшие выходные
Пензенское УФАС открыло горячую линию для приема жалоб на рост цен Пензенский губернатор поручил активизировать подготовку к празднованию 75-летия Победы
«Ростелеком» готов к устойчивой работе в условиях распространения коронавируса Внеочередная сессия пензенского Заксобрания состоится 27 марта
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама