EN
20:16:50 Среда, 25 марта
Дольщики НКО в Пензе Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе из-за коронавируса жильцов подъезда многоквартирного дома ждет 14-дневный карантин

13:44 | 25.03.2020 | Общество

Печать

Пенза, 25 марта 2020. PenzaNews. Двухнедельный карантин ждет жильцов подъезда одного из многоквартирных домов в Пензе в связи подтверждением новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) у их 77-летней соседки. Об этом сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаил Перекусихин.

В Пензе из-за коронавируса жильцов подъезда многоквартирного дома ждет 14-дневный карантин

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Подъезд уйдет весь на карантин. Все жители этого подъезда будут находиться в изоляции 14 дней», — сказал он, комментируя сложившуюся ситуацию в эфире программы «Наши новости» на «11 канале».

Михаил Перекусихин добавил, что контроль за соблюдением карантина будут осуществлять сотрудники органов внутренних дел.

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», речь идет об одном из панельных домов на улице Карпинского в Пензе, в котором насчитывается девять подъездов.

Новости партнеров
Читайте также
На регистрацию брака в ЗАГС из-за коронавируса рекомендовано приглашать не более 10 гостей Губернатор Никитин прокомментировал назначение Васянина своим советником
В Пензе решено не проводить субботник 28 марта В Пензенской области мужчина приговорен к 7 годам колонии за смерть сожительницы
Жительницу Заречного обманули более чем на 70 тыс. рублей при покупке медицинских масок В «Т Плюс» призвали жителей Пензы своевременно оплачивать коммунальные услуги
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама