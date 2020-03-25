В Пензе из-за коронавируса жильцов подъезда многоквартирного дома ждет 14-дневный карантин Общество

Пенза, 25 марта 2020. PenzaNews. Двухнедельный карантин ждет жильцов подъезда одного из многоквартирных домов в Пензе в связи подтверждением новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) у их 77-летней соседки. Об этом сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаил Перекусихин.

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«Подъезд уйдет весь на карантин. Все жители этого подъезда будут находиться в изоляции 14 дней», — сказал он, комментируя сложившуюся ситуацию в эфире программы «Наши новости» на «11 канале».

Михаил Перекусихин добавил, что контроль за соблюдением карантина будут осуществлять сотрудники органов внутренних дел.

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», речь идет об одном из панельных домов на улице Карпинского в Пензе, в котором насчитывается девять подъездов.