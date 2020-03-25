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В Пензе из-за общения с пенсионеркой с коронавирусом под меднаблюдение попали 168 человек

11:30 | 25.03.2020 | Медицина

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Пенза, 25 марта 2020. PenzaNews. Количество людей, с которыми в последнее время контактировала 77-летняя жительница Пензы, госпитализированная с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), увеличилось с 87 человек до 168-ти. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина в среду, 25 марта.

В Пензе из-за общения с пенсионеркой с коронавирусом под меднаблюдение попали 168 человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Оперативная информация на данный момент. Больных двое. По второй больной число контактных выросло до 168», — уточнила она.

Дина Черемушкина отметила, что всего под медицинским наблюдением 891 человек.

«Обследованы 1 тыс. 712 человек с начала наблюдений», — пояснила она, добавив, что проведено 1 тыс. 949 исследований на коронавирус.

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