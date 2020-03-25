В Пензе разместили баннеры, посвященные голосованию по поправкам в Конституцию

На них размещен слоган: «Наша страна, наша Конституция, наше решение!»
Также на баннерах указан адрес сайта Конституция2020.рф, на котором публикуется актуальная информация о подготовке к голосованию.
По данным избирательной комиссии Пензенской области, всего в регионе должно быть размещено 113 баннеров.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 17 марта 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ №188 «О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации».