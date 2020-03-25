В Пензе разместили баннеры, посвященные голосованию по поправкам в Конституцию Общество

Пенза, 25 марта 2020. PenzaNews. Баннеры, посвященные общероссийскому голосованию по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, появились на улицах Пензы.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На них размещен слоган: «Наша страна, наша Конституция, наше решение!»

Также на баннерах указан адрес сайта Конституция2020.рф , на котором публикуется актуальная информация о подготовке к голосованию.

По данным избирательной комиссии Пензенской области, всего в регионе должно быть размещено 113 баннеров.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 17 марта 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ №188 «О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации».

Изначально его планировалось провести 22 апреля. Однако 25 марта в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) глава государства предложил отложить голосование на неопределенный срок.