EN
16:58:48 Четверг, 26 марта
Дольщики НКО в Пензе Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе приступили к работам по ремонту дорог в рамках проекта «БКАД»

15:40 | 26.03.2020 | Общество

Печать

Пенза, 26 марта 2020. PenzaNews. Работы, предусмотренные планом реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») на 2020 год, стартовали в Пензе.

В Пензе приступили к работам по ремонту дорог в рамках проекта «БКАД». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе городской администрации, первой компанией, вышедшей на объект 26 марта, стало ООО «Автодорога».

«Подрядная организация проводит демонтаж бортового камня на улице Толстого. В рамках контракта будет выполнен ремонт покрытия проезжей части и тротуаров», — уточнили в мэрии.

Читайте также

«Автодорога» отремонтирует дороги в Ленинском районе Пензы почти за 92 млн. рублей

В пресс-службе добавили, что на другие объекты, включенные в нацпроект «БКАД», подрядчики планируют выйти в первой декаде апреля.

В администрации Пензы уточнили, что в 2020 году будет отремонтировано свыше 714 тыс. кв. метров проезжей части и более 64 тыс. кв. метров тротуаров.

«Протяженность отремонтированных участков составит 57,5 км», — отметили в мэрии, пояснив, что в итоге в нормативное состояние будет приведено примерно 66% дорог.

Новости партнеров
Читайте также
«Горводоканал» отремонтирует участок трубопровода напорной канализации на улице Аустрина В Пензенской области проезд для ветеранов и инвалидов войны будет бесплатным с 3 по 12 мая
В Пензе бухгалтер лишилась денег, стремясь подготовиться к грядущей проверке В суд подано заявление с требованием обязать жительницу Пензы вернуть маткапитал
При пожаре в Явлейке погибла пожилая женщина Васянин назвал одним из главных результатов «Лидеров России» возможность работать с Никитиным
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама