В Пензе приступили к работам по ремонту дорог в рамках проекта «БКАД» Общество

Пенза, 26 марта 2020. PenzaNews. Работы, предусмотренные планом реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») на 2020 год, стартовали в Пензе.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе городской администрации, первой компанией, вышедшей на объект 26 марта, стало ООО «Автодорога».

«Подрядная организация проводит демонтаж бортового камня на улице Толстого. В рамках контракта будет выполнен ремонт покрытия проезжей части и тротуаров», — уточнили в мэрии.

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В пресс-службе добавили, что на другие объекты, включенные в нацпроект «БКАД», подрядчики планируют выйти в первой декаде апреля.

В администрации Пензы уточнили, что в 2020 году будет отремонтировано свыше 714 тыс. кв. метров проезжей части и более 64 тыс. кв. метров тротуаров.

«Протяженность отремонтированных участков составит 57,5 км», — отметили в мэрии, пояснив, что в итоге в нормативное состояние будет приведено примерно 66% дорог.