«Автодорога» отремонтирует дороги в Ленинском районе Пензы почти за 92 млн. рублей Общество

Пенза, 18 марта 2020. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Департамент ЖКХ города Пензы» в лице руководителя Максима Иванкина заключило с ООО «Автодорога» в лице генерального директора Татьяны Недопекиной контракт на ремонт дорог в Ленинском районе на сумму 91,7 млн. рублей.

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Согласно данным портала госзакупок, он подписан по результатам электронного аукциона, в котором участвовало две компании: кузнецкое АО «ДЭП №84» и зарегистрированная в Пензенском районе «Автодорога», которая предложила более низкую цену контракта.

Финансирование работ будет осуществляться из бюджетов трех уровней. Половина поступит из федерального, оставшаяся часть — из регионального и муниципального.

Контрактом предусмотрено проведение ремонта проезжей части и тротуаров на улицах: Карпинского — от дублера улицы Окружной до улицы Леваневского; Толстого — от улицы Суворова до улицы Ворошилова, от улицы Пушкина до улицы Ново-Гражданской, от улицы Пролетарской до дома №36 на улице Толстого.

Кроме того, намечено привести в надлежащее состояние съезд с улицы 8 Марта до улицы Карпинского вдоль частного сектора; дорогу от улицы Карпинского до улицы Кольцова; проезжую часть на 1-м проезде Яблочкова — от дома №41 до дома №52 на улице Тимирязева; проезде Мотоциклетном — от Строительного переулка до Мотоциклетного переулка; на улице Боевая Гора — между домами №13 и №6; на улице Виражной — от Кленового бульвара до улицы Генерала Волкова; на улице Тульской — от улицы Кольцова до улицы Маресьева.

Также контрактом предусмотрен ремонт дорог на следующих улицах: Володарского — от улицы Пушкина до улицы Максима Горького; Карла Маркса — от улицы Володарского до улицы Кирова; Ставского — от улицы Революционной до улицы Пушкина; Тельмана — от улицы Бурденко до улицы Серафимовича; на улице Угловой — от улицы Бекешской до улицы Проломной.

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Работы будут выполняться в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).

По контракту, заключенному 13 марта, ремонт необходимо завершить до 15 сентября 2020 года.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», осенью в Пензе было заключено несколько контрактов на выполнение работ в рамках проекта «БКАД»: на проспекте Строителей — с ООО «Дорожное строительство» на 191 млн. рублей, на улицах Баумана и Терновского — с ООО «Пензадорстрой» на 121 млн. рублей, на улице Окружной и дороге-дублере — с ООО «Автодорога» почти на 103 млн. рублей, на улице Луначарского — с ООО «Дорожный строитель» примерно на 67 млн. рублей.

Помимо этого, будут продолжены работы по реконструкции дороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной, а также Бакунинского моста.