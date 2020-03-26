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Владелец двух алабаев, напавших на жительницу Пензы, выплатит ей 30 тыс. рублей

19:59 | 26.03.2020 | Общество

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Пенза, 26 марта 2020. PenzaNews. Решение Ленинского районного суда Пензы, согласно которому владелец двух алабаев, напавших на женщину на улице Правды, поваливших ее на землю и укусивших несколько раз, должен выплатить пострадавшей 30 тыс. рублей, вступило в законную силу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Владелец двух алабаев, напавших на жительницу Пензы, выплатит ей 30 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Не согласившись с решением суда первой инстанции, ответчик подал апелляционную жалобу, которая оставлена без удовлетворения», — сказала собеседница агентства.

Она напомнила, что инцидент произошел 14 августа 2019 года около одного из частных домовладений, когда собаки оказались вне огороженного участка без поводка и намордника, а также без должного присмотра со стороны хозяина.

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