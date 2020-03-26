Владелец двух алабаев, напавших на жительницу Пензы, выплатит ей 30 тыс. рублей Общество

Пенза, 26 марта 2020. PenzaNews. Решение Ленинского районного суда Пензы, согласно которому владелец двух алабаев, напавших на женщину на улице Правды, поваливших ее на землю и укусивших несколько раз, должен выплатить пострадавшей 30 тыс. рублей, вступило в законную силу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

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«Не согласившись с решением суда первой инстанции, ответчик подал апелляционную жалобу, которая оставлена без удовлетворения», — сказала собеседница агентства.

Она напомнила, что инцидент произошел 14 августа 2019 года около одного из частных домовладений, когда собаки оказались вне огороженного участка без поводка и намордника, а также без должного присмотра со стороны хозяина.