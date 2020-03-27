К работе по сохранению исторического центра Пензы планируется привлечь общественность Общество

Пенза, 27 марта 2020. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин поручил проработать правовой механизм взаимодействия с гражданами, заинтересованными в сохранении ветхих зданий, не относящиеся к объектам культурного наследия, но представляющих архитектурную ценность, которые готовы брать их в аренду, восстанавливать и в дальнейшем эксплуатировать.

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«Активисты могут оказать посильное содействие городу, в том числе в подготовке архивных материалов», — сказал он в ходе совещания, посвященного сохранению исторической застройке в центральной части Пензы, которое состоялось в минувший четверг, 26 марта.

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В продолжение совещания начальник управления градостроительства и архитектуры Пензы Нина Кутырева сообщила, что подготовлен градостроительный анализ территории, ограниченной улицами Бакунина, Пушкина и Плеханова, Гладкова.

По ее словам, специалисты управления приступили к подготовке задания для конкурса на разработку мастер-плана по развитию этого квартала.

В связи с этим Андрей Лузгин поручил в ходе дальнейшей работы предусмотреть связь района расположения цирка с территорией железнодорожного вокзала Пенза-I для их комплексного развития, сообщает пресс-служба мэрии.