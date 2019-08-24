В Пензе на улице Ключевского отреставрируют деревянные дома дореволюционного периода Общество

Пенза, 24 августа 2019. PenzaNews. Пилотный проект по сохранению аварийных домов, имеющих архитектурную ценность, будет реализован на улице Ключевского в Пензе, где сохранились образцы деревянного зодчества конца XIX – начала XX века. Такое решение губернатор Иван Белозерцев принял по итогам встречи с пензенскими архитекторами, состоявшейся в областном правительстве, и последующего выезда на место.

Фото: Pnzreg.ru

«Дома очень интересные, но проблемные. Надо провести обследование каждого здания, проработать варианты расселения, создать проектную группу и фонд по восстановлению домов на улице Ключевского, разработать концепцию и пилотный проект. Начнем работать по этой улице. Я готов помочь», — сказал он.

Также Иван Белозерцев выразил готовность поддержать федеральный проект «Том Сойер Фест».

Как пояснил сооснователь архитектурного бюро «Вещь!» Евгений Кутай, в ходе него с 2015 года силами волонтеров реконструировано свыше 50 зданий в более чем 30 городах России, а в Пензе с июля 2019-го начаты работы по восстановлению находящегося в частной собственности жилого дома №12 на улице Красной, сообщает пресс-служба облправительства.