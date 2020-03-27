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В Пензе из-за коронавируса пока не будут отменять льготы на проезд в транспорте

14:30 | 27.03.2020 | Общество

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Пенза, 27 марта 2020. PenzaNews. Отмена льгот, которыми пользуются различные категории граждан при проезде в общественном транспорте Пензы, пока не планируется, несмотря на риск распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) в местах массового скопления людей. Об этом сообщил мэр Андрей Лузгин в ходе 8-й очередной сессии гордумы в пятницу, 27 марта.

В Пензе из-за коронавируса пока не будут отменять льготы на проезд в транспорте. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Данную тему подняла депутат от «Справедливой России», заместитель генерального директора ГАУ «Медиахолдинг «Экспресс» Людмила Коломыцева, напомнившая о приближении дачного сезона, во время которого пожилые люди массово выезжают на садовые участки.

«Если столько пожилых людей соберется в одном автобусе, наверное, всем нам мало не покажется», — отметила она.

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Людмила Коломыцева поинтересовалась, планируется ли в Пензе вслед за Москвой временно отменить бесплатный проезд для отдельных категорий граждан, чтобы стимулировать людей из группы риска минимизировать общение с окружающими.

В ответ на это Андрей Лузгин пояснил, что данный вопрос накануне обсуждался в ходе заседания регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

«Губернатор [Иван Белозерцев] принял решение, что мы никаких льгот пока отменять не будем, таким образом ограничивать перемещение наших граждан по городу пока не будем. Если у нас будет необходимость вводить карантинные мероприятия, мы просто закроем работу общественного транспорта», — сказал мэр Пензы.

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