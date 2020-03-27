В Пензенской области будет приостановлена работа заведений общепита и торговых центров Общество

Пенза, 27 марта 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал постановление, которым в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) вводятся дополнительные ограничения, затрагивающие, в частности, заведения общепита и торговые центры.

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Согласно тексту документа, с 28 марта до 5 апреля будет приостановлена деятельность организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли.

Также не будут работать розничные рынки, ярмарки и торговые центры, в которых осуществляется продажа непродовольственной группы товаров. Исключение составят детские магазины, организации по продаже товаров первой необходимости и аптеки.

До конца следующей недели жителям региона рекомендовано ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.

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С 28 марта до 1 июня в Пензенской области будет приостановлено бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, за исключением лиц, находящихся в командировках или служебных поездках.

Министерству образования Пензенской области во взаимодействии с органами местного самоуправления поручено в случае крайней необходимости организовать дежурные группы для присмотра за детьми дошкольного возраста и учениками 1–4 классов, если их родители являются работниками организаций, на которых не распространяется действие указа президента России №206 об установлении нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.

Госжилстройтехинспекция Пензенской области должна организовать работу управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК по обработке входных групп подъездов, лестничных маршей и лифтов каждые два часа с применением дезинфицирующих средств. Кроме того, планируется регулярно проветривать подъезды, а при обработке лифтовых кабин использовать ультрафиолетовые бактерицидные облучатели.