В Пензе составили протоколы на двоих человек, нарушивших режим самоизоляции Общество

Пенза, 27 марта 2020. PenzaNews. Сотрудники полиции по итогам профилактического рейда, проведенного 27 марта, составили протоколы об административных правонарушениях в отношении двоих жителей Пензы, нарушивших режим самоизоляции.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, протоколы оформлены по ст. 19.4 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль».

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«Сотрудники полиции совместно с представителями управления Роспотребнадзора по Пензенской области посещают по месту жительства граждан, в отношении которых вынесены официальные предписания о необходимости находиться дома в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции. В случае выявления отсутствия таких граждан по месту жительства они будут привлечены к административной ответственности», — пояснили в ведомстве.

В управлении добавили, что, если из-за несоблюдения такими лицами режима самоизоляции произойдет массовое заболевание граждан, им грозит уголовная ответственность по ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».