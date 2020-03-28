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В Пензенской области ветераны получат региональные выплаты к 75-летию Победы

14:32 | 28.03.2020 | Общество

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Пенза, 28 марта 2020. PenzaNews. Отдельные категории граждан получат в Пензенской области единовременные региональные денежные выплаты к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В Пензенской области ветераны получат региональные выплаты к 75-летию Победы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Государственными полномочиями по их предоставлению наделены органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов. Соответствующий законопроект депутаты Законодательного собрания Пензенской области приняли в ходе 29-й внеочередной сессии, состоявшейся в минувшую пятницу, 27 марта.

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Как пояснил министр труда, социальной защиты и демографии региона Алексей Качан, выплата в размере 10 тыс. рублей будет назначена инвалидам и участникам Великой Отечественной войны — их в Пензенской области насчитывается 499 человек.

Он добавил, что еще около 10 тыс. человек, том числе труженики тыла и жители блокадного Ленинграда, получат по 5 тыс. рублей.

На эти цели в бюджете Пензенской области предусмотрено 55,8 млн. рублей.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 11 тыс. 930 человек, проживающих в Пензенской области, имеют право на получение единовременной федеральной выплаты в размере 75 тыс. или 50 тыс. рублей в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

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