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Изменен критерий нуждаемости семьи для назначения пособия при рождении третьего ребенка

15:51 | 28.03.2020 | Общество

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Пенза, 28 марта 2020. PenzaNews. Критерий нуждаемости семьи, который учитывается при принятии решения о назначении ежемесячного пособия при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, изменен в Пензенской области.

Изменен критерий нуждаемости семьи для назначения пособия при рождении третьего ребенка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Скорректирована ст. 11.3 регионального закона «О пособиях семьям, имеющим детей». Соответствующее изменение депутаты Законодательного собрания Пензенской области поддержали в ходе 29-й внеочередной сессии, состоявшейся в пятницу, 27 марта.

Ранее право на ежемесячное пособие имел один из родителей в семье со среднедушевым доходом, размер которого не превышал показатель среднедушевого дохода населения в регионе, определяемый Пензастатом. По данным Минтруда, с 1 января 2020 года показатель составляет 21 тыс. 804 рубля 20 копеек.

Теперь право на пособие будут иметь семьи, среднедушевой доход в которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Пензенской области за II квартал года, предшествующего обращению за господдержкой. Поскольку величина прожиточного минимума за II квартал 2019 года определена в размере 10 тыс. 341 рубль, на данный момент показатель составляет 20 тыс. 682 рубля.

В законе прописано, каким образом будет определяться размер пособия гражданам, получавшим его до дня вступления данного закона в силу.

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