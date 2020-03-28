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В Пензенской области для нуждающихся семей ввели ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

16:20 | 28.03.2020 | Общество

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Пенза, 28 марта 2020. PenzaNews. Нуждающиеся семьи, проживающие в Пензенской области, будут получать ежемесячные денежные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

В Пензенской области для нуждающихся семей ввели ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующие изменения в региональный закон «О пособиях семьям, имеющим детей» депутаты Законодательного собрания региона поддержали в ходе 29-й внеочередной сессии, состоявшейся в пятницу, 27 марта.

Согласно тексту документа, право на ежемесячную выплату имеет один из родителей в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе за II квартал года, предшествующего обращению за господдержкой.

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Так, величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в Пензенской области за II квартал 2019 года установлена в размере 9 тыс. 544 рублей.

Законом определено, что размер ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет составляет 50% величины прожиточного минимума для детей, установленной за II квартал года, предшествующего обращению за господдержкой.

Поскольку за II квартал 2019 года данная величина определена в размере 9 тыс. 817 рублей, размер выплаты составит в Пензенской области 4 тыс. 908 рублей 50 копеек.

По оценке регионального Минтруда, насчитывается более 14 тыс. детей, на которых может быть назначена данная выплата.

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