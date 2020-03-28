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Крупные торговые центры Пензы приостановили свою работу — Ольга Жовтяк

16:48 | 28.03.2020 | Общество

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Пенза, 28 марта 2020. PenzaNews. Крупные торговые центры Пензы приостановили свою работу в связи с ограничениями, введенными в регионе постановлением губернатора из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Об этом сообщила начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации города Ольга Жовтяк.

Крупные торговые центры Пензы приостановили свою работу — Ольга Жовтяк. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, в них действуют только аптеки и отделы, в которых осуществляется продажа продуктов питания.

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«В ходе объезда проверены торговые точки в микрорайонах Арбеково, ГПЗ, Шуист, на Окружной и в Терновке на предмет соблюдения требований постановления по торговым центрам и общепиту. В целом предприниматели оперативно отреагировали на запрет деятельности, но есть отдельные предприятия общественного питания, которые продолжают работать», — сказала Ольга Жовтяк в ходе совещания, состоявшегося в мэрии Пензы в субботу, 28 марта.

В свою очередь глава администрации Пензы Андрей Лузгин поручил проверить оставшиеся объекты потребительского рынка и подготовить список тех, руководство которых проигнорировало введенные ограничения.

«В понедельник [30 марта] совместно с Роспотребнадзором такие объекты будут проверены повторно», — цитирует Андрея Лузгина пресс-служба мэрии.

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