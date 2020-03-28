В Пензе общественный транспорт из-за коронавируса будет ходить реже Общество

Пенза, 28 марта 2020. PenzaNews. Интервалы движения троллейбусов, а также автобусов большой и малой вместимости увеличены в Пензе с субботы, 28 марта, до окончания режима повышенной готовности, введенного на территории региона в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

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«При этом время работы в утренние и вечерние часы, а также количество маршрутов не меняется», — отметили в мэрии.

В пресс-службе добавили, что в ходе совещания, состоявшегося в администрации Пензы, мэр Андрей Лузгин поручил усилить контроль за проведением санитарной обработки подвижного состава.