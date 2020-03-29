В Пензе вычислили мужчину, разместившего в соцсети недостоверные данные о коронавирусе Общество

Пенза, 29 марта 2020. PenzaNews. Сотрудники полиции пресекли действия гражданина, разместившего в соцсети недостоверную информацию о количестве заразившихся новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) в Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«Установлено, что 27-летний житель областного центра анонимно разместил в социальной сети публикацию, в которой сообщил сведения о количестве заболевших коронавирусом и находящихся под наблюдением граждан, не соответствующие действительности», — сказали в ведомстве.

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В пресс-службе добавили, что впоследствии автор публикации удалил запись, однако полицейским удалось в короткий срок выяснить личность гражданина.

«Он признался в содеянном и пояснил, что при помощи данной публикации хотел выяснить у пользователей социальной сети реальную картину о распространении коронавируса в Пензе. Позже он понял, что размещенная им информация способна ввести читателей в заблуждение и вызвать негативные последствия», — отметили в УМВД.

В полиции уточнили, что в действиях мужчины содержатся признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации», в связи с чем ему грозит наказание в виде штрафа до 100 тыс. рублей.