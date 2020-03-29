EN
14:00:14 Воскресенье, 29 марта
Дольщики НКО в Пензе Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
ВАЖНО В Пензенской области подтверждено 7 случаев коронавируса, в том числе 5 — за последние сутки

В Пензе вычислили мужчину, разместившего в соцсети недостоверные данные о коронавирусе

13:30 | 29.03.2020 | Общество

Печать

Пенза, 29 марта 2020. PenzaNews. Сотрудники полиции пресекли действия гражданина, разместившего в соцсети недостоверную информацию о количестве заразившихся новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) в Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В Пензе вычислили мужчину, разместившего в соцсети недостоверные данные о коронавирусе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что 27-летний житель областного центра анонимно разместил в социальной сети публикацию, в которой сообщил сведения о количестве заболевших коронавирусом и находящихся под наблюдением граждан, не соответствующие действительности», — сказали в ведомстве.

Читайте также

В Пензенской области за сутки зарегистрировано пять случаев коронавируса — Роспотребнадзор

В пресс-службе добавили, что впоследствии автор публикации удалил запись, однако полицейским удалось в короткий срок выяснить личность гражданина.

«Он признался в содеянном и пояснил, что при помощи данной публикации хотел выяснить у пользователей социальной сети реальную картину о распространении коронавируса в Пензе. Позже он понял, что размещенная им информация способна ввести читателей в заблуждение и вызвать негативные последствия», — отметили в УМВД.

В полиции уточнили, что в действиях мужчины содержатся признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации», в связи с чем ему грозит наказание в виде штрафа до 100 тыс. рублей.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе задержан вор, уснувший на месте преступления Под Пензой при пожаре в дачном массиве пострадал мужчина
Стало известно, как связаться с приставами в условиях отмены личного приема граждан В Пензе выяснят, как управляющие компании выполняют требование об уборке подъездов
Изменен критерий нуждаемости семьи для назначения пособия при рождении третьего ребенка Дети не смогут нести вахту памяти у монумента воинской и трудовой славы пензенцев
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама