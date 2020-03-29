В Пензенской области за сутки зарегистрировано пять случаев коронавируса — Роспотребнадзор Медицина

Пенза, 29 марта 2020. PenzaNews. 270 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) зарегистрировано за последние сутки в России, в том числе пять — в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора днем в воскресенье, 29 марта.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Ранее в ведомстве проинформировали еще о двух заразившихся в Пензенской области: об одном — 17 марта, о втором — 25-го числа.

Таким образом, по данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в регионе диагноз подтвержден у семерых человек.

Это соответствует информации, которая размещена на сайте Стопкоронавирус.рф, где также говорится о 7 заболевших в Пензенской области.

Всего в России подтверждено более 1,5 тыс. случаев COVID-19. Выписаны из медицинских учреждений в связи с выздоровлением 64 человека. Восемь пациентов с коронавирусом умерли.

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина, комментируя ИА «PenzaNews» расхождение данных Роспотребнадзора с теми, которые были ранее озвучены в регионе, пояснила, что пока она располагает сведениям о пяти подтвержденных случаях коронавируса.

16 марта в ходе первого заседания координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что вся актуальная информация о ситуации с COVID-19 в стране и за рубежом будет сосредоточена на едином портале Стопкоронавирус.рф.