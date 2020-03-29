Белозерцев разместил в Instagram обращение Турецкого к пензенцам в связи с коронавирусом Общество

Пенза, 30 марта 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев разместил в своем аккаунте в соцсети Instagram видеообращение певца и музыкального продюсера Михаила Турецкого, который призвал жителей региона по возможности оставаться дома в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Дорогие мои жители Пензенской области! Я, народный артист России Михаил Турецкий, уже несколько дней сижу дома. Вы знаете, это здорово — иногда посидеть дома», — сказал он.

Музыкант добавил, что скучает по концертам и по встречам со зрителями.

«Но пройдет коронавирус, пройдет эта напасть, и мы снова встретимся по приглашению губернатора Ивана Александровича Белозерцева на Юбилейной площади, устроим настоящий праздник победы. А пока, друзья, я вас очень прошу — посидите дома, немножко отдохните, побудьте с детьми, с семьей, почитайте книги, посмотрите телевизор. Жизнь прекрасна. Все будет хорошо», — отметил Михаил Турецкий.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», постановлением губернатора Пензенской области с 16 марта в регионе введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

В соответствии с указом президента России №206, с 30 марта по 3 апреля 2020 года установлены нерабочие дни с сохранением зарплаты. Данная мера призвана снизить скорость распространения коронавируса.

Действие указа не распространяется на работников непрерывно действующих, медицинских, аптечных и некоторых других организаций.