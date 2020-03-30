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В Пензенской области введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

13:02 | 30.03.2020 | Общество

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Пенза, 30 марта 2020. PenzaNews. Граждане в возрасте старше 65 лет и лица, имеющие отдельные заболевания, обязаны соблюдать в Пензенской области режим самоизоляции с понедельника, 30 марта, до особого распоряжения. Об этом говорится в постановлении губернатора Ивана Белозерцева, которым вводятся новые ограничения в дополнение к объявленным в регионе ранее в рамках режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

В Пензенской области введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах», — поясняется в тексте документа, который опубликован на сайте правительства Пензенской области.

В нем отмечается, что режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, а также к работникам здравоохранения.

Согласно постановлению, для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции, будет обеспечена возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций.

В перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции, включены, в частности, инсулинозависимый сахарный диабет, астма и злокачественные новообразования.

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