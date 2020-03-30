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Определен перечень непродовольственных товаров первой необходимости

13:35 | 30.03.2020 | Общество

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Пенза, 30 марта 2020. PenzaNews. Непродовольственные товары первой необходимости, продажа которых разрешена в торговых центрах Пензенской области в период по 5 апреля, несмотря на введенные в регионе ограничения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), перечислены в приложении к постановлению губернатора №40 от 30 марта, опубликованному на сайте облправительства.

Определен перечень непродовольственных товаров первой необходимости. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Перечень состоит из 24 позиций.

В число товаров первой необходимости включены санитарно-гигиеническая маска, антисептик для рук, влажные и сухие салфетки, туалетное и хозяйственное мыло, зубная щетка и паста, туалетная бумага, гигиенические прокладки и стиральный порошок.

Также в перечень вошли товары для детей — подгузники, пеленка для новорожденного, крем от опрелостей, шампунь, бутылочка для кормления и соска-пустышка.

Кроме того, к товарам первой необходимости отнесены спички, свечи, автомобильный бензин, дизельное топливо, сжиженный природный газ, зоотовары, включая корма и ветеринарные препараты, а также необходимые для погребения товары.

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