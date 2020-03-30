Мэр Кузнецка заявил, что при дефиците масок «все должны выкручиваться сами» Общество

Пенза, 30 марта 2020. PenzaNews. Глава администрации города Кузнецка Пензенской области Сергей Златогорский заявил, что в условиях дефицита одноразовых масок при угрозе распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) «все должны выкручиваться сами».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Проблема отсутствия данного медицинского изделия во втором по величине городе региона была затронута в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в администрации Кузнецка в понедельник, 30 марта.

О текущей ситуации присутствующих проинформировал начальник отдела демографии, социального развития и здравоохранения мэрии Александр Климов.

«Медикаменты есть. Масок по-прежнему нет. Вот. С дезинфекционными препаратами тоже проблема, нет у поставщиков», — сказал он.

Читайте также

Медицинские маски скоро поступят в продажу — пензенский губернатор

В свою очередь Сергей Златогорский сообщил, что достигнута предварительная договоренность о запуске в Кузнецке производства масок и их последующей реализации через местную аптечную сеть.

Он поручил подчиненным скоординировать эту работу.

Мэр отметил, что также «не возбраняется шить маски самим».

«У меня всю родню в Пензе бабушка, так сказать, обеспечила, ей девятый десяток. На ручной машинке нашила и раздала. И все хорошо. Коли нету пока решения на государственном уровне, мы все должны выкручиваться сами», — сказал Сергей Златогорский.