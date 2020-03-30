EN
19:02:00 Понедельник, 30 марта
Дольщики НКО в Пензе Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
ВАЖНО В Пензенской области подтверждено 7 случаев коронавируса, все заразившиеся — жители Пензы

Мэр Кузнецка заявил, что при дефиците масок «все должны выкручиваться сами»

18:40 | 30.03.2020 | Общество

Печать

Пенза, 30 марта 2020. PenzaNews. Глава администрации города Кузнецка Пензенской области Сергей Златогорский заявил, что в условиях дефицита одноразовых масок при угрозе распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) «все должны выкручиваться сами».

Мэр Кузнецка заявил, что при дефиците масок «все должны выкручиваться сами». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Проблема отсутствия данного медицинского изделия во втором по величине городе региона была затронута в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в администрации Кузнецка в понедельник, 30 марта.

О текущей ситуации присутствующих проинформировал начальник отдела демографии, социального развития и здравоохранения мэрии Александр Климов.

«Медикаменты есть. Масок по-прежнему нет. Вот. С дезинфекционными препаратами тоже проблема, нет у поставщиков», — сказал он.

Читайте также

Медицинские маски скоро поступят в продажу — пензенский губернатор

В свою очередь Сергей Златогорский сообщил, что достигнута предварительная договоренность о запуске в Кузнецке производства масок и их последующей реализации через местную аптечную сеть.

Он поручил подчиненным скоординировать эту работу.

Мэр отметил, что также «не возбраняется шить маски самим».

«У меня всю родню в Пензе бабушка, так сказать, обеспечила, ей девятый десяток. На ручной машинке нашила и раздала. И все хорошо. Коли нету пока решения на государственном уровне, мы все должны выкручиваться сами», — сказал Сергей Златогорский.

Новости партнеров
Читайте также
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Пензенской области продолжает снижаться — министр Пензенские аграрии приступили к севу яровых культур
В Пензе организована проверка по факту мошенничества на 2 млн. рублей В Пензенской области участились случаи возгорания сухой травы и мусора
МТС открыла бесплатный доступ к облачному сервису для бизнеса Под Пензой спасли двоих подростков на плоту
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама

Мы публикуем только проверенную информацию о коронавирусе COVID-19 в Пензенской области.

Подпишись прямо сейчас в «Яндекс.Дзен» на канал PenzaNews.

Подпишись прямо сейчас в Telegram на наш канал @PenzaNews или бот @PenzaNewsBot.