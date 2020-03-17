Медицинские маски скоро поступят в продажу — пензенский губернатор Медицина

Пенза, 17 марта 2020. PenzaNews. Медицинские маски в скором времени поступят в продажу в Пензенской области. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев, комментируя в Instagram многочисленные жалобы интернет-пользователей на отсутствие в аптеках данного изделия, которое рекомендовано использовать в общественных местах в рамках профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

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«Про маски. Они скоро поступят в продажу — мы договорились со швейными предприятиями Пензенской области о пошиве. К этой работе они уже приступили. Также можно сделать маску самостоятельно», — написал глава региона.

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Иван Белозерцев напомнил о необходимости соблюдать правила личной гигиены.

«Очень важно мыть руки, какой бы простой и банальной ни казалась эта мера», — отметил губернатор.

Ранее Росздравнадзор открыл общероссийскую горячую линию по вопросам отсутствия в аптеках медицинских масок и противовирусных препаратов. Позвонить на номер: 8-800-550-99-03 можно бесплатно из любого региона страны.

Проблему дефицита этих товаров в аптеках контролирует ФАС России.