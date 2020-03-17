EN
18:50:14 Вторник, 17 марта
Дольщики НКО в Пензе Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
СРОЧНО В Пензе официально подтвержден первый случай коронавируса

Медицинские маски скоро поступят в продажу — пензенский губернатор

15:41 | 17.03.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 17 марта 2020. PenzaNews. Медицинские маски в скором времени поступят в продажу в Пензенской области. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев, комментируя в Instagram многочисленные жалобы интернет-пользователей на отсутствие в аптеках данного изделия, которое рекомендовано использовать в общественных местах в рамках профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

Медицинские маски скоро поступят в продажу — пензенский губернатор. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Про маски. Они скоро поступят в продажу — мы договорились со швейными предприятиями Пензенской области о пошиве. К этой работе они уже приступили. Также можно сделать маску самостоятельно», — написал глава региона.

Читайте также

Пензенский министр предложил людям шить медицинские маски самостоятельно

Иван Белозерцев напомнил о необходимости соблюдать правила личной гигиены.

«Очень важно мыть руки, какой бы простой и банальной ни казалась эта мера», — отметил губернатор.

Ранее Росздравнадзор открыл общероссийскую горячую линию по вопросам отсутствия в аптеках медицинских масок и противовирусных препаратов. Позвонить на номер: 8-800-550-99-03 можно бесплатно из любого региона страны.

Проблему дефицита этих товаров в аптеках контролирует ФАС России.

Новости партнеров
Читайте также
Бюджет Пензы получил 320 млн. рублей от предоставления в аренду земли без торгов Жительнице Пензы Клавдии Корнеевой исполнилось 100 лет
В Пензенской области из-за коронавируса будут проводить дезинфекцию транспорта В пензенском драмтеатре призвали не сдавать билеты на премьеру
Житель Пензы подозревается в краже денег и телевизора из бара Чемпионат России по спортивной гимнастике планируется перенести на осень
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама